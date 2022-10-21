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13:45, 21 октября 2022 года Болховский священник намерен передать российским военнослужащим рентген-аппарат Протоиерей Александр Кузнецов уже частый гость в расположениях Армии России. В каждый свой визит он передает солдатам гуманитарную помощь.





Протоиерей Александр Кузнецов имеет за плечами не один визит к российским военнослужащим в зону СВО. С собой болховский священник всегда привозит гуманитарный груз, крестит бойцов, дает наставления, как священнослужитель.



К следующей поездке протоиерей запланировал приобретение рентген-аппарата для полевого госпиталя. Все желающие могут присоединиться к сбору – реквизиты указаны Орловской митрополией.





Орловское Информбюро





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