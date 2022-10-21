Главная » Новости



14:20, 21 октября 2022 года Парк Победы в Орле пополнился еще одной рябиновой аллеей 25 деревьев сегодня посадили сотрудники АО "Протон".





Цель – посадить 27 миллионов деревьев по всей России в память о каждом павшем в Великой отечественной войне. Сады памяти разрастаются, большие орловские коллективы вносят в это свой вклад.



Сегодня 25 рябин высадили в парке Победы сотрудники "Протона". Весь процесс весь проходил под присмотром сотрудников "Зеленстроя". Они помогали правильно раскопать яму и посадить дерево. Общую идею участники акции хотели реализовать именно в этом году до наступления холодов.



Это не первая рябиновая аллея в парке Победы. На минувшей неделе 30 деревьев составили "Аллею доноров".





Орловское Информбюро





Новости СМИ2