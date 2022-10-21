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14:40, 21 октября 2022 года На Орловщине мужчина дважды за день не сумел ограбить женщин Горе-преступник проведет в колонии два года и девять месяцев.





Урицкий районный суд приговорил 44-летнего жителя Белгородской области к двум годам и девяти месяцам колонии общего режима за две попытки грабежа, – сообщили в прокуратуре.



В январе этого года осужденный попытался вырвать из рук прохожей пакет, распылив ей лицо газовый баллончик. Женщина стала кричать, поэтому преступник не смог довести задуманное до конца. В тот же день мужчина попытался отобрать сумку у другой незнакомки, но та оказала сопротивление и злоумышленник снова ретировался.





Орловское Информбюро





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