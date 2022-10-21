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15:31, 21 октября 2022 года Коротко о главном "Вести-Орёл" в 14:30 на телеканале "Россия".





- Что будет с многодетными отцами, попавшими под мобилизацию? Насколько сегодня укомплектованы орловцы? Ответы - в прямом эфире "Вестей".



- Служить готовы! Задание по мобилизации офицеров - на исполнении.



- Зима близко. Автомобилисты готовятся переобуться.



- Кино на выходные. Картина, которую должен увидеть каждый.



- Современно. Креативно. Творчески. Какой он - Орловский центр индустрий?



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