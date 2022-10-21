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11:20, 20 октября 2022 года

Идеи молодых орловских ученых оценены мировым сообществом

Представители ОГУ им. Тургенева разрабатывают методы диагностики и лечения заболеваний, занимая с ними призовые места на различных конкурсах.


Орловские ученые стали участниками эксперимента, проводимого на орбите. Космонавты во время работы носили специальные приборы, показатели которых передавались на землю.

В декабре прошлого года на Международной космической станции начался научный эксперимент, инициаторами которого были ученые центра медицинской фотоники ОГУ, а поддержал его космонавт Александр Мисуркин. Благодаря приборам, которые космонавты не снимали на борту, на землю передавались параметры, необходимые ученым. Цель эксперимента – понять, как невесомость влияет на микроциркуляцию крови.
Юлия Локтионова, стажер-исследователь НТЦ биомедицинской фотоники ОГУ им. И.С. Тургенева: "Мы увидели, как в начале полета иначе работает кровоток и как он адаптируется на третьи сутки у опытных космонавтов".
Результаты исследования готовятся к публикации. Они смогут помочь в будущем разработать методы адаптации организма человека к невесомости и, возможно, расширить космический туризм. Однако технологии Юлии Локтионовой нужны и на Земле. С этими же приборами она получила первое место на международном конкурсе в Саратове она получила за методику диагностики бессимптомной гипертонии.
Юлия Локтионова, стажер-исследователь НТЦ биомедицинской фотоники ОГУ им. И.С. Тургенева: "В нашем исследовании участвовали почти 100 человек. По результатам мы увидели, что у 60% здоровых мужчин работоспособного возраста, которые не чувствовали никаких симптомов, была впервые выявлена гипертония".
Коллеги Юлии Локтионовой тоже отличились. Любовь Ератова заняла второе место на конференции "Наука будущего – наука молодых" с работой о влиянии синглетного кислорода на параметры сосудистой сети.
Любовь Ератова, лаборант НТЦ биомедицинской фотоники ОГУ им. И.С. Тургенева: "Мы можем отключать сосудистое русло тогда, когда нам это нужно и там, где нам это нужно. Например, вызывать тромбоз или сужение сосудов при лечении опухолевых или ревматологических заболеваний".
Марина Погонялова стала дипломантом этого же конкурса – с работой в помощь гинекологам.
Марина Погонялова, лаборант НТЦ биомедицинской фотоники ОГУ им. И.С. Тургенева: "Мы предлагаем новые терапевтические мишени для лечения эндометриоза, то есть в дальнейшем возможен поиск новых лекарственных средств и биологически активных соединений, которые нацелены на эти мишени для лечения".
Идеи наших молодых ученых оценены не только российским, но и мировым сообществом. Орел уже звучит как передовой центр научной мысли.


Елена Литинская
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