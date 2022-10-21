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16:22, 21 октября 2022 года

Обновление киноконцертного зала "Юбилейный" в Орле займет восемь лет

В ноябре городская администрация и ООО "Космополис" заключат концессионное соглашение по объекту.


Мэрия Орла отдаст здание киноконцертного зала "Юбилейный" в аренду ООО "Космополис". Заключение соглашения ожидается в ноябре. Его действие – 49 лет. Об этом сообщили в мэрии Орла.

Привести объект в порядок нужно за восемь лет. Планируется, что три года уйдут на подготовку нужных документов, оставшиеся пять – на сами работы. В проект предварительно планируется вложить планируется свыше 77 миллионов рублей. Планом предусмотрена реконструкция здания и превращение его в современный образовательный досуговый центр.

Как сообщалось ранее, для возврата инвестиций "Космополис" может использовать не более 40% от общей площади здания. Фирме разрешено открывать внутри точки общепита, магазины, студии. Возможна сдача помещений в аренду другим предпринимателям.

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