Порядок распределения бюджетных мест в университетах пересмотрят

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16:26, 21 октября 2022 года
Порядок распределения бюджетных мест в университетах пересмотрятМинобрнауки и Минфин пересмотрят порядок распределения бюджетных мест в университетах.
В Министерстве науки и высшего образования заявили, что к выделению бюджетных мест в вузах нужно подходить более рационально.
Так, ежегодное увеличение контрольных цифр приёма может снизить качество подготовки специалистов. По мнению главы ведомства Валерия Фалькова "…увеличение количества бюджетных мест не всегда ведёт к тому, что мы решаем задачу и принимаем на эти бюджетные места людей с хорошим базовым школьным образованием, и готовим потом тех специалистов для экономики, которые нам нужны…".
При распределении бюджетных мест важно соотносить их количество с потребностями экономики и нормативом стоимости обучения. Уже в этом году Минобрнауки совместно с Минфином проработают вопрос об изменении подхода к выделению бюджетных мест в вузах.
"Нам надо [...] брать больше даже качеством, а не количеством. Вот эту работу с этого года мы организуем", – сказал Фальков.
Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, ранее стало известно, сколько бюджетных мест получат в 2023–2024 учебном году российские вузы. Минобрнауки уже подписало приказ. Всего на подготовку бакалавров, магистров, специалистов и ординаторов выделено более 570 тысяч мест. Больше всего мест предусмотрено на программах бакалавриата.
Направления подготовки и специальности, получившие больше всего мест:
- "Образование и педагогические науки" – 75 204 места;
- "Клиническая медицина" – 47 800 мест;
- "Информатика и вычислительная техника" – 47 276 мест;
- "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" – 28 256 мест;
- "Экономика и управление" – 24 391 место;
- "Машиностроение" – 20 663 мест;
- "Электро- и теплоэнергетика" – 19 903 мест;
- "Электроника, радиотехника и системы связи" – 17 055 мест;
- "Математика и механика" – 13 334 места.
Центр развития карьеры Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС