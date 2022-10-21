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16:26, 21 октября 2022 года

Порядок распределения бюджетных мест в университетах пересмотрят

Минобрнауки и Минфин пересмотрят порядок распределения бюджетных мест в университетах.


В Министерстве науки и высшего образования заявили, что к выделению бюджетных мест в вузах нужно подходить более рационально. 
 
Так, ежегодное увеличение контрольных цифр приёма может снизить качество подготовки специалистов. По мнению главы ведомства Валерия Фалькова "…увеличение количества бюджетных мест не всегда ведёт к тому, что мы решаем задачу и принимаем на эти бюджетные места людей с хорошим базовым школьным образованием, и готовим потом тех специалистов для экономики, которые нам нужны…".

При распределении бюджетных мест важно соотносить их количество с потребностями экономики и нормативом стоимости обучения. Уже в этом году Минобрнауки совместно с Минфином проработают вопрос об изменении подхода к выделению бюджетных мест в вузах.
"Нам надо [...] брать больше даже качеством, а не количеством. Вот эту работу с этого года мы организуем", – сказал Фальков.
 
Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, ранее стало известно, сколько бюджетных мест получат в 2023–2024 учебном году российские вузы. Минобрнауки уже подписало приказ. Всего на подготовку бакалавров, магистров, специалистов и ординаторов выделено более 570 тысяч мест. Больше всего мест предусмотрено на программах бакалавриата.
 

Направления подготовки и специальности, получившие больше всего мест:
 
  1. "Образование и педагогические науки" – 75 204 места;
  2. "Клиническая медицина" – 47 800 мест;
  3. "Информатика и вычислительная техника" – 47 276 мест;
  4. "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" – 28 256 мест;
  5. "Экономика и управление" – 24 391 место;
  6. "Машиностроение" – 20 663 мест;
  7. "Электро- и теплоэнергетика" – 19 903 мест;
  8. "Электроника, радиотехника и системы связи" – 17 055 мест;
  9. "Математика и механика" – 13 334 места.



Центр развития карьеры Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС
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