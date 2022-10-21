Порядок распределения бюджетных мест в университетах пересмотрят

Минобрнауки и Минфин пересмотрят порядок распределения бюджетных мест в университетах.

В Министерстве науки и высшего образования заявили, что к выделению бюджетных мест в вузах нужно подходить более рационально.

Так, ежегодное увеличение контрольных цифр приёма может снизить качество подготовки специалистов. По мнению главы ведомства Валерия Фалькова "…увеличение количества бюджетных мест не всегда ведёт к тому, что мы решаем задачу и принимаем на эти бюджетные места людей с хорошим базовым школьным образованием, и готовим потом тех специалистов для экономики, которые нам нужны…".



При распределении бюджетных мест важно соотносить их количество с потребностями экономики и нормативом стоимости обучения. Уже в этом году Минобрнауки совместно с Минфином проработают вопрос об изменении подхода к выделению бюджетных мест в вузах.

"Нам надо [...] брать больше даже качеством, а не количеством. Вот эту работу с этого года мы организуем", – сказал Фальков.

Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, ранее стало известно, сколько бюджетных мест получат в 2023–2024 учебном году российские вузы. Минобрнауки уже подписало приказ. Всего на подготовку бакалавров, магистров, специалистов и ординаторов выделено более 570 тысяч мест. Больше всего мест предусмотрено на программах бакалавриата.



Направления подготовки и специальности, получившие больше всего мест:

