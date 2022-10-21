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16:38, 21 октября 2022 года "Он всегда звонит в прекрасном настроении" – жена военнослужащего Анастасия Супруг Анастасии служит Родине. Семью, где подрастают трое детей, навестили волонтеры ресурсного центра и активисты Народного фронта.





В рамках акции "Мы вместе" активисты Народного фронта, представители штаба "Мы вместе" и волонтеры продолжают оказывать помощь семьям военнослужащих. Накануне они посетили семью мобилизованного, где подрастают трое детей.



Жена мобилизованного Анастасия практически не выпускает телефон из рук, звонка от супруга ждет с нетерпением.

"Он всегда звонит в прекрасном настроении. Я иногда забываю, что он где-то проходит учения, что его мобилизовали. Такое чувство, что он просто на работе. И становится мне на душе спокойнее", - говорит Анастасия. Потом добавляет: "Тяжело морально. Дети очень скучают".

Чтобы поддержать семью, волонтеры привезли продукты питания из "Корзины добра" и книги для ребят. Также - помогли по хозяйству: помыли окна и погуляли с детьми. "Состояние души - помогать, поддерживать. Пока их отцы выполняют воинский долг по обеспечению безопасности нашей страны, наша задача -помочь, поддержать", - поясняет глава регионального исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов.

Поддерживают в самых разных, но очень важных вопросах. В том числе, тех, которые касаются здоровья детей.

"У нас налажены отношения с главными врачами поликлиник, буквально в течение суток проблема решается - по отношении к членам семей мобилизованных", - заверила начальник городского управления социальной поддержки населения Алла Шайкина.





Юлия Опанасюк





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