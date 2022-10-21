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16:45, 21 октября 2022 года

В Мезенском педколледже прошел Урок мужества

Будущие учителя понимают необходимость сохранения исторической памяти и готовы говорить об этом со своими учениками.


Акция "Бессмертный полк", благоустройство братских могил и мемориалов, встречи с ветеранами и детьми войны - познавать историю и быть причастным можно по-разному, главное - не быть равнодушным. На Уроке мужества студентов Мезенского педагогического колледжа знакомили с разными форматами сохранения исторической памяти. Один из них проект "Без срока давности ". Будущие педагоги подготовили доклады на тему Орловщина в годы лихолетья, стихи о войне и написали послания сегодняшним ученикам.

Рассуждая о новых форматах, большинство сошлось на том, что лучше всего на подрастающее поколение воздействуют театрализованные постановки и создание эффекта реальности.

Полное погружение обеспечивает проект "Поезд Победы". Там нет актеров, но эффект от воссозданных лиц реальных участников тех событий и картины из прошлого оставят яркий след. Вход в некоторые вагоны имеет возрастное ограничение до 18 лет. Передвижная выставка - уникальный проект, путешествующий по России.

Остановится "Поезд Победы" на Орловском вокзале 23 октября. Посетить его можно будет в течение двух дней. Чтобы попасть на выставку, нужно зарегистрироваться на сайте поезд победы.рф.


Татьяна Тимохина
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