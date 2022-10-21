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17:01, 21 октября 2022 года Футболистки «ОрёлГУ-КПРФ» успешно стартовали в Кубке России по мини-футболу Первый этап соревнований проходит в эти дни в Нижнем Новгороде.





В Нижнем Новгороде стартовал групповой этап Кубка России по мини-футболу. В турнире принимает участие коллектив «ОрёлГУ-КПРФ». Сегодня орловчанки сыграли с екатеринбургской «Виз-Синарой». Итог матча – победа нашей команды со счётом 3:2. Завтра футболистки «ОрёлГУ-КПРФ» сыграют со столичным коллективом «Три звёздочки». Начало матча – 15:00, трансляция – в социальных сетях нашей команды.





Анастасия Дорохова





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