Кривцовский мемориал. Можно ли было сделать его лучше?

Работы по благоустройству знакового места завершены. Все ли сделано, как предполагалось в проекте, и от чего пришлось отказаться, узнал корреспондент ГТРК "Орел" Антон Киселев.

Кривцовский мемориал, в братских могилах которого упокоены больше 12 тысяч советских солдат, защитников и освободителей нашей Родины, за всю свою историю впервые получил большие средства на восстановление.



Найти финансирование помог губернатор Андрей Клычков. С просьбой об этом поисковики обращались к нему ранее. Деньги - федеральные, выделялись по программе "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества".



Главное в проекте - целостность композиции. Для этого необходимо было поменять всю плитку на тротуарах.



"Дорожки старые - укладывались в различное время, различными организациями, они имели разный цвет, разную форму. Композиция была совершенно не та, которую хотелось бы видеть на Кривцовском мемориальном комплексе", - отмечает начальник отдела культуры, архивного дела и туризма администрации Болховского района Александр Маркин.



Кроме этого планировалось облицевать натуральным гранитом постамент под "Вечным огнём" и цветник за ним. Разработчики сметы оценили объём на 5 миллионов рублей дороже, чем предусмотрено финансированием. Список работ решили сократить, чтобы уложиться в имеющиеся 13 миллионов.



Общественный контроль за восстановлением комплекса осуществлял поисковик Николай Красиков. Он рассказал, что тех проект для крупнейшего воинского захоронения уместился всего на двух листах.



Красиков отметил, что строители работали быстро, качественно. С тротуарной плиткой справились на "отлично". А вот гранит на "Вечном огне" оказался не того цвета. Да и не обрабатывали его. Сэкономить пришлось на малых архитектурных формах, лавочках и урнах, ограждении и схеме мемориала на входе.



"Кривцовский мемориал теряет свою фундаментальность посредством постановки дешёвых вещей. Лучше их просто не ставить. И, более того, можно было бы обойтись не металлическими конструкциями, а бетонными", - считает Красиков.

Строительный надзор осуществляла компания из Брянска. Объект сдан. Гарантия на работы - 5 лет.