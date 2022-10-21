Луганский театр привез в Орел два спектакля

Зрители могут увидеть постановки на сцене Орловского государственного академического театра.

В рамках межрегионального направления «Больших гастролей», Луганский театр привез в Орел два спектакля – "Лес"(12+) по пьесе Островского и "Левша"(12+), поставленный по повести Николая Лескова.



Спектакли пройдут на сцене Орловского государственного академического театра.



Сегодня, перед показом спектакля "Лес" состоялась пресс-конференция представителей Луганского театра. Артисты рассказали, как в самые трудные для себя времена они сохраняли русский язык.



Завтра, 22 октября, орловские зрители увидят спектакль "Лес".







