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21:40, 21 октября 2022 года Коротко о главном "Вести-Орёл" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Знания и сила орловцев востребованы в СВО. Сегодня на службу отправился майор Строев. Настроение боевое!



- Кривцовский мемориал сдан после реконструкции. За всю свою историю комплекс впервые получил большие средства на восстановление.



- Благодаря нацпроекту "Образование" в Болховской школе-интернате начали готовить компьютерных специалистов.

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