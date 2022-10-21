Владимир Строев: "Морально я был всегда готов"

В составе группы мобилизованных сегодня в учебную часть отправился депутат Орловского горсовета Владимир Строев.

Зампред Орловского горсовета Владимир Строев сменил деловой костюм на военную форму. Как пояснил мобилизованный, сделал он это не раздумывая. В 1992 году он окончил Орловское высшее военное командное училище связи. С момента принятия присяги прошло уже больше 30 лет. И торжественную клятву готов повторить снова.



Как профессиональный военный, Владимир Строев понимает, что на передовой будет нелегко. Но, уверен: когда речь идет о Родине, семье и мирном небе, настоящий мужчина не может поступить по-другому.



"Морально я был всегда готов. 28 февраля я купил форму", - признался Строев.



Сегодня с территории "Спецавтобазы" вновь отправилась группа мобилизованных орловцев.



Как сообщил заместитель комиссара Орловской области Сергей Романов, всем необходимым они обеспечены и "боевой дух настроен". Уже завтра орловцы прибудут в Смоленск для боевого слаживания.