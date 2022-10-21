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20:35, 21 октября 2022 года 18 мобилизованных орловцев вернутся домой Об этом сообщил в прямом эфире в соцсетях губернатор Андрей Клычков.





18 мобилизованных орловцев скоро вернутся домой. Речь идет о многодетных отцах, у кого по трое детей до 16 лет. С ходатайством по этому вопросу к руководству воинских частей обратился губернатор Андрей Клычков.





Орловское Информбюро





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