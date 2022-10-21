"Нужны резиновые сапоги" – Андрей Клычков

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20:44, 21 октября 2022 года
"Нужны резиновые сапоги" – Андрей КлычковГубернатор Орловской области обозначил проблему с покупкой резиновых сапог для мобилизованных.
Как сообщил губернатор, сейчас в комплект обмундирования мобилизованных входят резиновые сапоги. Это самая востребованная обувь в переходный период с осени в зиму.
"Мы общались с воинскими частями, и термобелье и резиновые сапоги – это самое востребованное в слякотный сезон", - уточнил Андрей Клычков.
При этом глава региона отметил, что с закупкой резиновых сапог есть проблемы.
"Нам нужны сапоги. Большое количество. Поставщики не справляются", - уточнил глава региона.
Орловское Информбюро