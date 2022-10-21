"Нужны резиновые сапоги" – Андрей Клычков

Губернатор Орловской области обозначил проблему с покупкой резиновых сапог для мобилизованных.

Как сообщил губернатор, сейчас в комплект обмундирования мобилизованных входят резиновые сапоги. Это самая востребованная обувь в переходный период с осени в зиму.



"Мы общались с воинскими частями, и термобелье и резиновые сапоги – это самое востребованное в слякотный сезон", - уточнил Андрей Клычков.

При этом глава региона отметил, что с закупкой резиновых сапог есть проблемы.

