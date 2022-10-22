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10:00, 22 октября 2022 года Орловец мастерит иконы-обереги для мобилизованных Деревянные образы Божией Матери с Младенцем и Господа Вседержителя уже раздавались призванным.





Умелец Владислав Грачев из Верховского района собственными руками решил поддержать земляков, призванных в рамках частичной мобилизации. Мужчина мастерит для солдат деревянные образы Божией Матери с Младенцем и Господа Вседержителя, – сообщает региональный информационный портал со ссылкой на газету "Наше время".



Свыше сотни оберегов были освящены и переданы в отдел военкомата по Верховскому, Краснозоренскому и Новодеревеньковскому районам. Их уже раздавали военнослужащим.



Фото: газета "Наше время"





Орловское Информбюро





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