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11:00, 22 октября 2022 года Спасское-Лутовиново претендует на включение во всероссийский культурный маршрут "Литературная страна" Орловщина уже вошла в проект с маршрутом "Золото русской литературы", но богатая история региона позволяет активно разрабатывать и продвигать новые проекты. Эти вопросы обсуждались накануне в Орле.





В Орловской области проходят мероприятия по разработке Всероссийского культурного и просветительского маршрута "Литературная страна", который реализуется в рамках Всероссийского проекта "Музейные маршруты России".



В минувшем году Орловщина стала пилотным участником программы – 440 школьников со всей страны оценили маршрут "Золото русской литературы". Ребята побывали в Орле и Мценске, посетили родовое имение Толстых в Тульской области – Никольское-Вяземское.



Литературный потенциал Орловщины и присвоение бренда "Литературная столица России" позволяют продолжать работу над расширением маршрутов. Директор музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" Сергей Ступин представил сразу несколько предложений для включения в маршрут "Литературная страна": "Тургенев: домашние истории", "Тургеневская Россия", "Два гения: Тургенев и Толстой", "Тургенев и Фет: великие спорщики", "Тургенев и Тютчев: реалист и романтик", "Месторождение гениев".



Большинство маршрутов охватывает не только наш регион, но и подразумевает путешествие в Москву и Петербург, посещение связанных с именами великих классиков объектов в соседних областях, – сообщает региональный информационный портал.



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Орловское Информбюро





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