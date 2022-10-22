Главная » Новости



12:00, 22 октября 2022 года Баскетболисты ОГУ поделили очки с белгородским "Технологом" Матчи состоялись в Орле в рамках Первенства ЦФО.





Баскетболисты Орловского государственного университета провели два матча Первенства ЦФО на своей площадке. Соперником стал белгородский "Технолог". Первая встреча закончилась со счетом 90:57 в пользу нашей команды, вторая игра осталась за гостями – 54:67.



После шести матчей наша команда возглавляет турнирную таблицу Первенства ЦФО. На очереди у орловцев игры на выезде с действующим чемпионом турнира – баскетбольным клубом "Рязань". Матчи пройдут 22 октября (начало в 16:00) и 23 октября (начало в 12:00). Трансляции – в социальных сетях орловской команды.



Фото: социальные сети БК "ОрелГУ"





Анастасия Дорохова





Новости СМИ2