Главная » Новости



13:00, 22 октября 2022 года Свиноводство и птицеводство – основа животноводства Орловской области Орелстат подвел девятимесячные итоги состояния отрасли.





Свиноводство и птицеводство в Орловской области продолжают активно развиваться. За девять месяцев текущего года в стадах сельхозорганизаций насчитывалось 1 млн 142 тыс. свиней и 1 млн 980 тыс. птичьих голов, что на 44,7% и 10,5% соответственно больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Одновременно снизилось поголовье крупного рогатого скота. В январе – сентябре этих животных в стадах сельхозорганизаций насчитывалось 115,9 тыс. (-7,1%) Коров к октябрю насчитали 34,3 тыс. голов (-0,6%), коз и овец – 2,9 тыс. (-5,8%).



Сельхозтоваропроизводителями произведено 190,5 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе (+15,2% к январю – сентябрю 2021 года), 85,5 тыс. тонн молока (-1%) и 12,3 млн штук яиц (+39%).



С начала года объемы производства мяса (в живом весе) свиней выросли на 39,3%, птицы – на 4,4%, а крупного рогатого скота сократились на 28,2%, овец и коз – на 14,7%.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2