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14:00, 22 октября 2022 года Телефонные мошенники снова поживились за счет орловчанок Лже-правоохранителям удалось завладеть почти 300 тыс. рублей, причем одна из потерпевших отдала около четверти миллиона рублей – как своих сбережений, так и денег, взятых в кредит.





В Орле заведены новые уголовные дела по фактам мошенничества. Жертвами стали две женщины. В первом случае с орловчанкой связались якобы правоохранители и заявили, что работники банка пытаются завладеть сбережениями женщины. Орловчанке рекомендовали быстро перевести накопления на "безопасный счет", что она и сделала, лишившись 234 тысяч рублей, причем часть этих денег была взята в кредит. Заем, разумеется, также был рекомендован звонившими.



Схожим способом другая женщина лишилась 50 тыс. рублей, – сообщили в УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро





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