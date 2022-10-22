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11:08, 22 октября 2022 года Сервисы подменных номеров предоставляют мошенникам разнообразные способы обмана Жителям Орловской области продолжают поступать звонки от имени якобы сотрудников ФСБ. Цель одна – завладеть личными данными и деньгами людей.





Жителям Орловской области продолжают поступать звонки с использованием сервиса поддельных номеров, которые позволяют использовать номера, якобы принадлежащие региональному УФСБ. Чтобы завладеть деньгами добропорядочных граждан, мошенники представляются сотрудниками Управления, говоря, что жители участвуют в оперативно-розыскных мероприятиях. Для пущей убедительности, злоумышленники отправляют жертвам в мессенджерах фотографии поддельных удостоверений.



В случае, если собеседник представился сотрудником регионального УФСБ и пытается завладеть личными данными, следует прервать диалог и сообщить в дежурную службу по номеру: 43-23-90.



Видео: пресс-служба УФСБ России по Орловской области





Орловское Информбюро





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