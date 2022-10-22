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11:26, 22 октября 2022 года Орловские аграрии представили землякам свои достижения 22 октября в Орле открылась выставка-ярмарка продукции АПК. Посетить мероприятие можно до 18:00.





22 октября на территории торгового комплекса на Кромском шоссе в Орле открылась выставка-ярмарка продукции орловского агропромышленного комплекса, приуроченная ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Орловской области. Мероприятие можно посетить до 18:00.





На ярмарке представлена выставка сельхозтехники и сельхозживотных, а также организованы спортивно-патриотическая программа, ремесленные мастер-классы, конный прокат.





105 работников сферы АПК сегодня наградят почетными грамотами губернатора Орловской области, более 60 – благодарностями. В этом году сельхозпроизводители собрали пять миллионов тонн зерновых и масличных культур. Пять лет назад показатель составлял порядка трех миллионов тонн.





Орловское Информбюро





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