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19:00, 22 октября 2022 года После ссоры с подругой амчанка недосчиталась крупной суммы денег Конфликтом воспользовалась хозяйка жилища.





В Мценском районе полицейскими установлена подозреваемая в краже 70 тыс. рублей. Как рассказала правоохранителям заявительница, она с подругой была в гостях у знакомой. Между приятельницами завязалась ссора, после которой у потерпевшей исчез кошелек. Женщина допустила, что конфликтом воспользовалась хозяйка квартиры и забрала деньги. Так оно и вышло.



Подозреваемая созналась в преступлении и вернула деньги, – сообщили в областном УМВД.





Орловское Информбюро





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