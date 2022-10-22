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16:00, 22 октября 2022 года

Мобилизованным орловцам предоставлена налоговая отсрочка

Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.


Мобилизованным гражданам предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денег по счетам. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Отсрочка будет действовать в течение всего периода службы, а также несколько месяцев после ее завершения.

Для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы по 28-е число третьего месяца после дня окончания военной службы, для предоставления налоговых деклараций – по 25-е число.

Отсрочка для уплаты налога на профессиональный доход будет рассчитываться со дня окончания военной службы до последнего числа четвертого месяца после дня окончания службы.

Погасить накопившуюся задолженность можно будет в рассрочку. Размер первого платежа составит одну шестую всего долга, а в дальнейшем можно будет гасить его ежемесячно равными частями, – сообщает пресс-служба правительства РФ.


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