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16:00, 22 октября 2022 года Мобилизованным орловцам предоставлена налоговая отсрочка Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.





Мобилизованным гражданам предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денег по счетам. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Отсрочка будет действовать в течение всего периода службы, а также несколько месяцев после ее завершения.



Для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы по 28-е число третьего месяца после дня окончания военной службы, для предоставления налоговых деклараций – по 25-е число.



Отсрочка для уплаты налога на профессиональный доход будет рассчитываться со дня окончания военной службы до последнего числа четвертого месяца после дня окончания службы.



Погасить накопившуюся задолженность можно будет в рассрочку. Размер первого платежа составит одну шестую всего долга, а в дальнейшем можно будет гасить его ежемесячно равными частями, – сообщает пресс-служба правительства РФ.





Орловское Информбюро





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