Главная » Новости



18:00, 22 октября 2022 года Орловщина получит полмиллиарда рублей на создание индустриального парка Он будет специализироваться на производстве крепежных изделий и оборудования, текстильном производстве.





В начале 2023 года Орловская область получит 500 миллионов рублей на создание индустриального парка "Регион 57". Стройка на ул. Машиностроительной, начнется весной. Индустриальный парк будет специализироваться на производстве крепежных изделий и оборудования, текстильном производстве, – сообщает региональный информационный портал.



На федеральные средства будут возведены три здания для размещения резидентов, а также созданы инфраструктурные объекты.



До 2030 года парк планирует привлечь 10 инвесторов, пять потенциальных уже есть. От реализации проекта регион получит более 300 рабочих мест и более 190 миллионов рублей налоговых отчислений.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2