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17:00, 22 октября 2022 года Орловские и владимирские футболисты устроили голевую феерию К сожалению, в концовке матча орловские "Русичи" все-таки проиграли "Торпедо" – 3:4.





22 октября в матче "Серебряной группы" Юношеской футбольной лиги в дивизионе "Центр" для команд игроков не старше 16 лет орловские "Русичи" в гостях проиграли владимирскому "Торпедо" – 3:4.



На второй тайм команды вышли при счете 3:1 в пользу хозяев, "Русичи" сумели сравнять счет, но в самой концовке матча владимирцы вырвали победу.



"Русичи" с тремя очками занимают последнее, восьмое, место в таблице "Серебряной группы". Следующую игру орловские футболисты проведут на выезде против СШОР "Тверь".





Орловское Информбюро





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