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14:23, 22 октября 2022 года Открылась регистрация на посещение "Поезда Победы" в Орле Уникальная выставка пробудет в городе 23 и 24 октября. Открытие – завтра в 11:00.





На сайте поездпобеды.рф открылась регистрация на посещение уникальной передвижной выставки "Поезд Победы". Она пробудет в Орле 23 и 24 октября. Открытие – завтра в 11:00.



Регистрация на посещение уже началась. Пройти ее можно по ссылке.



Каждый из вагонов поезда посвящен отдельной теме войны. Идея выставки – рассказать о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Из-за сцен, представленных в вагоне "Концентрационные лагеря", вход детям до 6 лет запрещен. В последний вагон вход разрешен строго с 18 лет.





Орловское Информбюро





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