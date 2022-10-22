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15:30, 22 октября 2022 года На Орловщине появятся поисковики на лошадях Сегодня волонтеры отряда "ЛизаАлерт" провели конную тренировку.





Сегодня члены поискового отряда "ЛизаАлерт" прошли тренировку по обращению лошадьми на базе конного клуба в районе деревни Паньково. Это стало возможным благодаря гранту, который выиграл социальный центр Марии Семенихиной.





Теперь орловские поисковики смогут искать потерявшихся людей не только пешком. Региональный отряд "ЛизыАлерт" сейчас насчитывает порядка 200 человек, и 20 из них проходят обучение по обращению с лошадьми.





Орловское Информбюро





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