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16:30, 22 октября 2022 года Орловским мобилизованным доставили медицинскую посылку Груз прибыл в учебный воинский центр в поселке Пакино Владимирской области.





По просьбе мобилизованных орловцев в учебный воинский центр в поселке Пакино Владимирской области доставлена большая посылка с медикаментами. Об этом сообщил советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.



В груз вошли: термометры, катетеры, бинты, шприцы, перчатки, лейкопластыри, скальпели, зажимные инструменты, ножницы, нити, жгуты, а также множество таблеток и препаратов.



Фото: Сергей Лежнев





Орловское Информбюро





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