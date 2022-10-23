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17:30, 22 октября 2022 года Орловскому добробату передали пять тонн гуманитарного груза Груз сопровождали мэр города Орла Юрий Парахин и советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.





Добровольческому батальону из Орловской области передали пять тонн гуманитарной помощи с малой родины. Груз сопроводили мэр города Орла Юрий Парахин и советник главы региона Сергей Лежнев.



В посылку вошли коптеры, тепловизоры, спальные мешки, тепловые пушки, плащ-палатки, продовольствие, медикаменты, генераторы, рации и так далее.



Видео: Андрей Клычков





Орловское Информбюро





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