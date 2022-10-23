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8:47, 23 октября 2022 года Из Орла уехала очередная группа мобилизованных Мужчины отправились на переподготовку в учебный центр в Смоленской области.





22 октября из Орла на переподготовку в Смоленскую область отправилась очередная группа мобилизованных жителей региона. Кадрами отправки делится губернатор Орловской области Андрей Клычков. С собой призванные получили вещевые наборы от региона.



Уже традицией становится заключение браков прямо на призывном пункте. Накануне перед отправкой мобилизованных еще одна пара жителей региона связала себя узами брака.



Видео: Андрей Клычков





Орловское Информбюро





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