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10:22, 23 октября 2022 года

В Орёл прибыл "Поезд Победы"

Уникальная передвижная выставка, расположенная в составе поезда, будет работать на железнодорожном вокзале Орла 23 и 24 октября.


"Поезд Победы" — уникальный передвижной музей. В его вагонах запечатлены образы прошлого нашей страны — непарадный портрет великой эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах и подлинных чувствах. В экспозиции задействованы более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей.

Экскурсию по историческому маршруту "Предвоенные годы — Великая Отечественная — Победа" ведет аудиогид Лидия. Её прототипом стала Елена Чухнюк — машинист паровозной колонны, возившей в годы Великой Отечественной войны воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта.

Передвижная выставка будет работать в Орле 23 и 24 октября с 10 до 19 часов.

Вход бесплатный, для посещения выставки необходима регистрация на сайте проекта https://поездпобеды.рф.

Каждый из вагонов поезда посвящен отдельной теме войны. Идея выставки – рассказать о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Из-за сцен, представленных в вагоне "Концентрационные лагеря", вход детям до 6 лет запрещен. В последний вагон вход разрешен с 18 лет.






Анастасия Дорохова
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