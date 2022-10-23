На железнодорожном вокзале Орла открылась выставка поисковых организаций

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11:22, 23 октября 2022 года
На железнодорожном вокзале Орла открылась выставка поисковых организацийВ дни работы на Орловщине передвижного музея "Поезд Победы" на ж/д вокзале Орла будет работать выставка поисковых организаций "Долгий путь к Победе".
На выставке представлены элементы боевого снаряжения и обмундирования бойцов Красной Армии, обнаруженные при проведении поисковых работ на территории Орловской области.
Свои экспозиции представили патриотические объединения и поисковые отряды.
Анастасия Дорохова