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11:22, 23 октября 2022 года На железнодорожном вокзале Орла открылась выставка поисковых организаций В дни работы на Орловщине передвижного музея "Поезд Победы" на ж/д вокзале Орла будет работать выставка поисковых организаций "Долгий путь к Победе".





На выставке представлены элементы боевого снаряжения и обмундирования бойцов Красной Армии, обнаруженные при проведении поисковых работ на территории Орловской области. Свои экспозиции представили патриотические объединения и поисковые отряды.















Анастасия Дорохова





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