воскресенье 23.10.2022 15:29:58 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС












Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

12:24, 23 октября 2022 года

Жительница Кром шьет одежду для российских военнослужащих

Елена Лежепекова по образованию инженер-конструктор швейных изделий. Уже более 13 лет она трудится в сфере легкой промышленности.


В соцсетях Елена увидела информацию о том, что вся Россия шьет для военнослужащих СВО необходимую одежду. "В тот момент я осознала, что тоже хочу помогать", - рассказала Елена в интервью кромской районной газете "Заря". О своем намерении помогать военнослужащим она рассказала в соцсетях. 
 
"В первую очередь идею поддержал мой супруг Алексей. Без него я бы не справилась. Он помогает мне в доставке, погрузке и разгрузке рулонов, раскрое более чем 50 метров ткани", - говорит Елена. Многие люди оказали финансовую помощь для закупки материала. Особая благодарность Елене Семиной, Наталье Бардиной и Екатерине Тупиковой. В ближайшее время Елена приступит к раскрою теплых толстовок и балаклав. Также заказаны ткани для термобелья. Все готовые изделия будут отправлены волонтерам для передачи бойцам.
 
Уже готовы 55 мужских снудов, которые можно использовать как шарф, шапку или повязку.
 
Главная задача на сегодня, это поиск специалистов. Для пошива изделий Елена Лежепекова готова предоставить свою мастерскую, где одновременно могут трудиться 3-4 швеи.


Фото: Общественно-политическая газета Кромского района Орловской области "Заря"



Орловское Информбюро
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.