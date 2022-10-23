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12:24, 23 октября 2022 года Жительница Кром шьет одежду для российских военнослужащих Елена Лежепекова по образованию инженер-конструктор швейных изделий. Уже более 13 лет она трудится в сфере легкой промышленности.







В соцсетях Елена увидела информацию о том, что вся Россия шьет для военнослужащих СВО необходимую одежду. "В тот момент я осознала, что тоже хочу помогать", - рассказала Елена в интервью кромской районной газете "Заря". О своем намерении помогать военнослужащим она рассказала в соцсетях. "В первую очередь идею поддержал мой супруг Алексей. Без него я бы не справилась. Он помогает мне в доставке, погрузке и разгрузке рулонов, раскрое более чем 50 метров ткани", - говорит Елена. Многие люди оказали финансовую помощь для закупки материала. Особая благодарность Елене Семиной, Наталье Бардиной и Екатерине Тупиковой. В ближайшее время Елена приступит к раскрою теплых толстовок и балаклав. Также заказаны ткани для термобелья. Все готовые изделия будут отправлены волонтерам для передачи бойцам. Уже готовы 55 мужских снудов, которые можно использовать как шарф, шапку или повязку. Главная задача на сегодня, это поиск специалистов. Для пошива изделий Елена Лежепекова готова предоставить свою мастерскую, где одновременно могут трудиться 3-4 швеи.



Фото: Общественно-политическая газета Кромского района Орловской области Фото: Общественно-политическая газета Кромского района Орловской области "Заря"





Орловское Информбюро





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