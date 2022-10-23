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12:47, 23 октября 2022 года

Футболистки ОрелГУ-КПРФ впервые вышли в "Финал четырех" Кубка России

Игры группового этапа по мини-футболу завершаются сегодня в Нижнем Новгороде.


На счету нашей команды две победы. В первый день орловчанки обыграли екатеринбургскую "ВИЗ-Синару" 3:2. Вчера наша команда разгромила столичный коллектив "Три звёздочки" со счетом 9:0.

Сегодня в 18 часов футболистки ОрелГУ-КПРФ сыграют с хозяйками площадки – нижегородской "Норманочкой". Трансляция - в соцсетях нашей команды.

Результат этой игры уже не повлияет на факт продолжения борьбы в турнире.

Фото из архива ГТРК "Орел"



Анастасия Дорохова
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