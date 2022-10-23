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13:20, 23 октября 2022 года Юные орловские борцы выявляют сильнейшего в открытых городских турнирах Около двухсот спортсменов примут участие в первенстве города и первенстве Федерации спортивной борьбы.





В соревнованиях по вольной борьбе участвуют спортсмены из Орла, Мценска, Змиевки, Новосильского и Покровского районов.

Для некоторых юных борцов эти соревнования - дебютные. Как отметили организаторы, турниры проводятся в том числе с целью привлечь ребят к дальнейшим занятиям спортом.















Анастасия Дорохова





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