Юные орловские борцы выявляют сильнейшего в открытых городских турнирах

|
|Главная » Новости
13:20, 23 октября 2022 года
Юные орловские борцы выявляют сильнейшего в открытых городских турнирахОколо двухсот спортсменов примут участие в первенстве города и первенстве Федерации спортивной борьбы.
В соревнованиях по вольной борьбе участвуют спортсмены из Орла, Мценска, Змиевки, Новосильского и Покровского районов.
Для некоторых юных борцов эти соревнования - дебютные. Как отметили организаторы, турниры проводятся в том числе с целью привлечь ребят к дальнейшим занятиям спортом.
Анастасия Дорохова