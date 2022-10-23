Орловцы выиграли всероссийский спортивный фестиваль в Сочи

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14:50, 23 октября 2022 года
Орловцы выиграли всероссийский спортивный фестиваль в СочиРанее эти соревнования проходили под названием ПАРА-КРЫМ.
В течение трёх дней команды спортсменов с ограниченными возможностями здоровья со всей страны соревновались по 5 видам спорта: дартс, настольный теннис, легкая атлетика, шахматы и пулевая стрельба. Также в программе были мастер-классы по настольным играм.
Команда из семи орловских спортсменов заняла первое место в общекомандном зачёте.
Фото: Всероссийское общество инвалидов
Анастасия Дорохова