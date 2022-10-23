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15:51, 23 октября 2022 года

Орловский Свято-Троицкий центр нужных вещей "В добрые руки" ждёт волонтеров и нуждающихся

В Центре можно получить одежду, обувь, детские игрушки и другие полезные вещи в дар.


Неравнодушные орловцы могут сдать сюда чистые вещи для нуждающихся. Принимается одежда и обувь на детей и взрослых. Также здесь принимают канцтовары и детское питание.
 
Свято-Троицкий центр нужных вещей «В добрые руки», призваный помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации был открыт в Орле 11 августа 2022 года. В церемонии открытия принял участие митрополит Орловский и Болховский Тихон.
 
Свято-Троицкий центр нужных вещей "В добрые руки" расположен по адресу: г. Орел, ул. Тургенева 22А.

Центр работает 3 дня в неделю:
 
  • Воскресенье: 14:00 - 18:00;
  • Понедельник: 16:00 - 20:00;
  • Вторник: 9:00 - 14:00.







Анастасия Дорохова
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