Орловский Свято-Троицкий центр нужных вещей "В добрые руки" ждёт волонтеров и нуждающихся

В Центре можно получить одежду, обувь, детские игрушки и другие полезные вещи в дар.

Неравнодушные орловцы могут сдать сюда чистые вещи для нуждающихся. Принимается одежда и обувь на детей и взрослых. Также здесь принимают канцтовары и детское питание.

Свято-Троицкий центр нужных вещей «В добрые руки», призваный помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации был открыт в Орле 11 августа 2022 года. В церемонии открытия принял участие митрополит Орловский и Болховский Тихон.





Центр работает 3 дня в неделю: Воскресенье: 14:00 - 18:00;

Понедельник: 16:00 - 20:00;

Вторник: 9:00 - 14:00. Свято-Троицкий центр нужных вещей "В добрые руки" расположен по адресу: г. Орел, ул. Тургенева 22А.









