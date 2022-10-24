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10:20, 24 октября 2022 года В эти часы в Орле формируется новая группа мобилизованных для отправки Работа по частичной мобилизации в регионе продолжается.





Сегодня новая группа мобилизованных, призванная по необходимым в зоне СВО учетным специальностям, отправится в учебные части. Напомним, орловские новобранцы проходят военное слаживание на полигонах в нескольких российских регионах.





Анна Боева





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