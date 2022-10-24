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10:59, 24 октября 2022 года
В учебных частях получили необходимые документы на возвращение домой орловских многодетных отцов"Обратно в регион должны вернуться 18 многодетных отцов", об этом в прямом эфире в социальных сетях в пятницу заявил глава региона Андрей Клычков.
По информации "Вести-Орел", в частности в учебной части во Владимирской области были получены официальные документы о необходимости возвращения домой мужчин, которые имеют троих несовершеннолетних детей.
Напомним, еще 4 октября стало известно о решении Генерального штаба предоставить отсрочку для мобилизованных многодетных отцов.
Тема понималась на заседании Государственной Думы. В комитет по делам семьи Государственной Думы поступили сотни писем от многодетных матерей со всей России, в том числе и из Орловской области.
Анна Боева