В учебных частях получили необходимые документы на возвращение домой орловских многодетных отцов

"Обратно в регион должны вернуться 18 многодетных отцов", об этом в прямом эфире в социальных сетях в пятницу заявил глава региона Андрей Клычков.

Напомним, еще 4 октября стало известно о решении Генерального штаба предоставить отсрочку для мобилизованных многодетных отцов.

Тема понималась на заседании Государственной Думы. В комитет по делам семьи Государственной Думы поступили сотни писем от многодетных матерей со всей России, в том числе и из Орловской области.