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11:09, 24 октября 2022 года Ясли на Ливенской в Орле планируют открыть в начале ноября Об этом сообщил Юрий Парахин на аппаратном совещании в администрации Орловской области.





Мэр Орла рассказал, что сейчас стартовала процедура приёмки. Напомним, строительство важного для района и города объекта велась в рамках национального проекта "Демография". Детский сад рассчитан на 105 детей.





Юлия Сабельникова





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