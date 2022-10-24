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11:11, 24 октября 2022 года Леонид Панфилов: "Безумно благодарен каждому, кто болеет за меня" Орловский гонщик – об итогах сезона, важности поддержки на трассе и вне её, а также о влиянии стереотипов на автоспорт рассказал корреспонденту ГТРК «Орёл» Анастасии Дороховой.











Анастасия Дорохова





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