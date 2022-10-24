В Орле предлагают открыть 31 ёлочный базар

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11:47, 24 октября 2022 года
В Орле предлагают открыть 31 ёлочный базарС сегодняшнего дня, в течение месяца, можно подать заявку на участие в аукционе на право размещения торговых точек по продаже хвойных деревьев и лапника об этом сообщили в администрации города Орла.
Приближается Новый год, а значит и ёлочные базары скоро появятся в городе. Как и год назад, ёлочные базары расположатся во всех районах Орла. Всего на выбор предпринимателям доступна 31 точка.
Точные адреса, где можно будет приобрести главный новогодний атрибут, будут объявлены после проведения аукциона.
Начальная стоимость каждого лота — 14 939 рублей.
Срок размещения ёлочных базаров – с 15 по 31 декабря 2022 года. Аукцион на право размещения ёлочных базаров состоится 1 декабря 2022 года в малом зале администрации Орла в 16:00.
Александра Бахтина