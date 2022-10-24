В Орле предлагают открыть 31 ёлочный базар

С сегодняшнего дня, в течение месяца, можно подать заявку на участие в аукционе на право размещения торговых точек по продаже хвойных деревьев и лапника об этом сообщили в администрации города Орла.



Точные адреса, где можно будет приобрести главный новогодний атрибут, будут объявлены после проведения аукциона.

Начальная стоимость каждого лота — 14 939 рублей.



Срок размещения ёлочных базаров – с 15 по 31 декабря 2022 года. Аукцион на право размещения ёлочных базаров состоится 1 декабря 2022 года в малом зале администрации Орла в 16:00.