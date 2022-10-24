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12:15, 24 октября 2022 года #МЫВМЕСТЕ «Росмолодежь» расширяет акцию взаимопомощи На обновленной интернет-платформе мывместе.рф и по 8 (800) 200-34-11 волонтеры круглосуточно принимают заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи семьям военнослужащих.





Получить помощь психолога можно также в формате текстового консультирования через чат-бот @psy_myvmeste_bot в мессенджерах «Телеграм», «Вайбер» и «ВКонтакте».

Бот подскажет, какую именно помощь можно получить, и даст информацию желающим присоединиться к волонтерской команде.





Анна Боева





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