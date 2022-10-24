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12:28, 24 октября 2022 года Амчанка поборется за звание лучшего народного участкового страны Капитан полиции Елена Белова обошла в голосовании своих коллег – майора полиции Николая Колганова и капитана полиции Владимира Лютикова.





Капитан полиции из Мценска Елена Белова победила на региональном этапе голосования "Народный участковый". Она воспитывает в одиночку двоих детей и следит за порядком в двух сельских поселениях – Черемошенском и Подберезовском. Голосование продолжится теперь на федеральном уровне.



На участке Елены Беловой – четыре тысячи жителей. Среди них есть и неблагополучные семьи, лица, освободившиеся из мест заключения. За ними нужен особый надзор. Есть в карьере правоохранителя и раскрытая кража продуктов из магазина.



Голосование на звание лучшего народного участкового России будет проходить с 1 ноября. Победителя объявят 10 ноября.





Татьяна Тимохина





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