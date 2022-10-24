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12:45, 24 октября 2022 года "Амазонка русского авангарда". В Орле открылась выставка Антонины Софроновой Экспозиция представлена в Орловском музее изобразительных искусств.





В Орловском музее изобразительных искусств работает выставка, посвященная 130-летию со дня рождения художницы и уроженки Орловской губернии Антонины Софроновой. Экспозиция дает полное представление о творчестве, таланте и особом взгляде мастера кисти. Всего на выставке представлено 62 произведения живописи и графики.



Многие искусствоведы считают, что одна только серия городских работ Софроновой принесла художнице достойное место в русском искусстве. Еще при жизни Софронову называли "русским Марке". Также художница занималась и иллюстрацией произведений Блока, Грина, Белого.



Посетить выставку можно по 6 ноября.









Эва Стасюлевич





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