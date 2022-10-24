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13:10, 24 октября 2022 года Орловские аграрии похвалились землякам своими достижениями Погода внесла свои коррективы в уборочную кампанию, но показатели работников АПК все равно солидные. Свои успехи аграрии продемонстрировали на ярмарке-выставке.





22 октября в Орле прошла выставка достижений аграриев региона. На ярмарке орловцы увидели сельхозтехнику и сельхозживотных, а также приняли участие в спортивно-патриотической программе, ремесленных мастер-классах, конном прокате.



Этот год, несмотря на капризы погоды, урожайный. Особенно по зерну, масличным и бобовым культурам. Их собрали пять миллионов тонн. Пять лет назад показатель составлял порядка трех миллионов тонн. За это и другие трудовые достижения 105 человек наградили почетными грамотами губернатора и более 60 – благодарностями.





Татьяна Тимохина





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