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13:09, 24 октября 2022 года В Орле несколько лет работает паллиативная служба. Она оказывает бесплатную помощь больным в тяжелом состоянии. Предоставляют необходимое оборудование семьям, которые столкнулись со страшным диагнозом близкого человека.





Реализуется на территории региона и проект "Хоспис на дому". О нем расскажет Александра Бахтина.





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