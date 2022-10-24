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13:22, 24 октября 2022 года Орловская область не испытает недостатка в муке Производством "сырья" для хлебопеков в регионе занимаются девять предприятий. О труде мукомолов – в материале ГТРК "Орел".





На Орловщине производят в два раза больше муки, чем требуется. Всего в этой сфере в регионе работают девять предприятий.



Дожди и прохладное лето немного изменили планы аграриев на урожай. Собрано почти три с половиной миллиона тонн зерновых и зернобобовых. Рекорд прошлого года побит. Мельницы работают на полную мощность.



На хлебопекарные предприятия региона поставляется в основном местная мука. На прилавках магазинов она есть, но не все предприятия фасуют ее в мелкую упаковку. В ближайших планах: забрендировать свою продукцию и выпустить ее на большой рынок.





Анна Вайсергисер





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